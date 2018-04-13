В центре Москвы поставили «Родину-мать» до конца ЧМ-2018

«Родина-мать» в числе прочих 11 символов городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года, простоит на площади перед Манежем до конца чемпионата — 15 июля этого года.

Объемные арт-объекты установлены в самом центре Москве, перед Центральным выставочным залом. Всего их 11 — по числу городов России — организаторов крупнейшего футбольного состязания.

Кроме символов городов на уличной выставке представлены гигантский мяч с вырезами, через которые можно войти внутрь него, стенд с официальным плакатом чемпионата мира 2018 года, на котором изображен великий вратарь Лев Яшин , а с обртаной стороны — список всех стран-участниц и городов, принимающих ЧМ, и, конечно, талисман мундиаля — волк Забивака.

Здесь же представлен официальный плакат чемпионата мира по футболу 2018 года с изображением легендарного вратаря Льва Яшина

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С обратной стороны стенда с плакатом — список всех стран-участниц мундиаля

Мяч почему-то рваный. Зато в него можно зайти

У Забиваки, к счастью, целый мячик

Москва представлена собором Василия Блаженного и Спасской башней

Сочи — это Кавказские горы и лыжи

Ростов-на-Дону — мемориальная стела с изображением греческой богини победы Ники

Символ Екатеринбурга — дом Севастьянова, в народе «дом-пироженка»

Самара — ракета-носитель «Союз»

«Родина-мать» стоит на первой линии относительно входа в Манеж, даже впереди символа Москвы

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге. Волгоград примет четыре матча.