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Фанат ЦСКА ударил ножом болеющего за «Спартак» сына
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Фанат ЦСКА ударил ножом болеющего за «Спартак» сына и сел в тюрьму 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель Кировской области, который является фанатом московского ЦСКА, приговорен к четырем годам тюремного заключения за нападение на своего сына, болеющего за "Спартак", передает "РИА Новости".
По информации региональной прокуратуры, мужчина вступил в конфликт с ребенком и нанес ему удар ножом в грудь.
"Установлено, что во время трансляции футбольного матча между 54-летним осужденным, который является фанатом ЦСКА, и его сыном — болельщиком ФК "Спартак" — произошел конфликт. В ходе ссоры отец нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения", — говорится в заявлении.
Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2017 года. В результате конфликта ребенок был доставлен в больницу.
54-летний мужчина был признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. По итогам судебного заседания, он был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.
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