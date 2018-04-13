Фанат ЦСКА ударил ножом болеющего за «Спартак» сына и сел в тюрьму

Житель Кировской области, который является фанатом московского ЦСКА, приговорен к четырем годам тюремного заключения за нападение на своего сына, болеющего за "Спартак" , передает "РИА Новости"

По информации региональной прокуратуры, мужчина вступил в конфликт с ребенком и нанес ему удар ножом в грудь.

"Установлено, что во время трансляции футбольного матча между 54-летним осужденным, который является фанатом ЦСКА, и его сыном — болельщиком ФК "Спартак" — произошел конфликт. В ходе ссоры отец нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения", — говорится в заявлении.

Отмечается, что инцидент произошел в ноябре 2017 года. В результате конфликта ребенок был доставлен в больницу.