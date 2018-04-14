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Болельщиков ЦСКА обвинили в расизме
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Агенство Reuters обвинило фанатов ЦСКА в расизме на матче с «Арсеналом» 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Фотограф агентства Reuters услышал от фанатов московского ЦСКА расистские кричалки в адрес темнокожих игроков "Арсенала" в ответном матче команд в 1/4 финала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что журналистом было зафиксировано, как фанаты десятки раз по ходу матча оскорбляли Дэнни Уэлбека и Алекса Ивоби, когда игра проходила рядом с трибуной. Кроме того, расистскими выкриками был встречен первый гол гостей, забитый Уэлбеком.
После завершения матча болельщики ЦСКА оскорбляли одного из запасных игроков "Арсенала", который вышел на поле совершить пробежку.
Однако официальные представители УЕФА не установили никаких расистских выкриков.
Матч ЦСКА — "Арсенал" завершился со счетом 2:2. За счет победы в первом матче в полуфинал вышла английская команда.
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