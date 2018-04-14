«Локомотив» разгромил «Динамо»

Дубль Антона Миранчука помог «Локомотиву» разгромить «Динамо»

В матче 26-го тура российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало на своём поле «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

«Локомотив» (55 очков) лидирует в турнирной таблице РФПЛ, «Динамо» (30) располагается на 11-й строчке.