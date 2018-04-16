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Божович оценил шансы Дзюбы на участие в матче с «Зенитом»
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Тренер «Арсенала» прокомментировал участие Дзюбы в матче с «Зенитом» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович рассказал о шансах нападающего команды Артема Дзюбы, права на которого принадлежат петербургского "Зениту", принять участие в матче 27-го тура чемпионата России против сине-бело-голубых, сообщает "Советский спорт".
"Пока неизвестно. Ясность наступит через два-три дня. Нужно ведь заплатить петербуржцам, чтобы он вышел на поле. Пока точного ответа нет", — цитирует Божовича "Спорт-Экспресс".
По арендному соглашению между "Арсеналом" и "Зенитом", в случае участие Дзюбы в очном матче, тульскому клубу грозит штраф, который, согласно некоторым данным, составит €120 тысяч.
Ранее Дзюба заявил, что готов сам заплатить штраф за участие в матче "Зенитом".
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