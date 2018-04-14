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Шмейхель дал совет спортсменам по отъезду на Запад
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Шмейхель дал совет спортсменам по отъезду на Запад 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель считает, что играть за иностранные клубы имеет смысл, если зовут в сильные команды, сообщает «Чемпионат».
«Посоветовал бы я российским игрокам уезжать на Запад? В сильные команды — конечно. Если у вас есть игроки, которые могут играть в «Реале», им нужно уезжать», — сказал он.
По мнению Шмейхеля, футбольная карьера очень коротка, а переходя в сильную лигу, спортсмен делает шаг вперёд.
«Если возвращаешься домой — делаешь два шага назад. За свою карьеру я поиграл в двух разных странах. Первое время тебе немного страшно, ты пытаешься перестроиться. Но потом ты узнаёшь новое, и всё это делает тебя только лучше», — сказал он.
Говоря о трех самых ярких российских футболистах он назвал советских футболистов.
«Вы спрашиваете про российских, а один из них был из Советского союза! Это Яшин. Хотя, второй игрок, который мне вспоминается, тоже играл в СССР — это Олег Блохин. Ну и как не включать в мою тройку Канчельскиса?» — отметил Шмейхель.
Из современных он упомянул голкипера московского ЦСКА и сборной России по футболу Игоря Акинфеева.
«Мне нравится Акинфеев, капитан сборной России. До его травмы у него было много шансов для того, что переехать в Европу и построить здесь отличную карьеру. Не знаю, почему он этого не сделал. Но Игорь — настоящий капитан, это чувствуется», — заявил он.
14 апреля Шмейхель открыл Футбольный парк чемпионата мира ФИФА—2018 в Саранске.
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