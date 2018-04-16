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РФС попросили отменить жёлтую карточку Смолова
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РФПЛ и «Краснодар» обратились в РФС по отмене жёлтой карточки Смолова 

RT на русском 16 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Директор по связям с общественностью Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Алексеев сообщил, что лига и футбольный клуб «Краснодар» обратились в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой отменить жёлтую карточку, показанную Фёдору Смолову в матче 26-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».
««Краснодар» обратился в РФПЛ с просьбой инициировать обращение в контрольно-квалификационную комиссию (ККК) РФС по этому вопросу», — цитирует Алекссева РИА Новости.
В РФПЛ заявили, что перенаправили письмо в ККК.
Решение по отмене карточки должно быть вынесено 17 апреля.
Ранее КДК РФС рассмотрит апелляцию «Краснодара» на жёлтую карточку Смолова.
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