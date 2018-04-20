Дрогба поздравил Салаха с рекордом АПЛ

Бывший игрок «Челси» Дидье Дрогба на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» поздравил полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха после того, как тот побил его рекорд по голам за сезон в английской Премьер-лиге среди африканских футболистов.
«Это было лишь вопросом времени, когда этот парень побьёт мой рекорд. Так горжусь своим младшим братом Мохамедом Салахом, продолжай прославлять наш континент! Много любви и благословений! Как я уже говорил, лучшее ещё ждёт тебя впереди», — написал Дрогба.