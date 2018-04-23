Форвард «Наполи»: «Ювентус привык проигрывать в финалах

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье поделился впечатлениями от победы своей команды над туринским "Ювентусом" в матче 34-го тура чемпионата Италии. По мнению 26-летнего игрока, неаполитанцы завладели преимуществом в борьбе за золотые медали, передает "Советский спорт"

"Ювентус" подошел к этому матчу, как к финалу Лиги чемпионов, и проиграл? Да, они привыкли к этому", — цитирует Инсинье Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Наполи" в гостях обыграл "Ювентус" со счетом 1:0.

Таким образом, неаполитанцы сократили отставание от "Юве" до одного очка. Туринцы продолжают лидировать в национальном первенстве, имея в своем активе 85 баллов.

До конца чемпионата команды сыграют еще по четыре матча.