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Форвард «Наполи»: «Ювентус привык проигрывать в финалах
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Форвард «Наполи»: «Ювентус привык проигрывать в финалах 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье поделился впечатлениями от победы своей команды над туринским "Ювентусом" в матче 34-го тура чемпионата Италии. По мнению 26-летнего игрока, неаполитанцы завладели преимуществом в борьбе за золотые медали, передает "Советский спорт".
"Ювентус" подошел к этому матчу, как к финалу Лиги чемпионов, и проиграл? Да, они привыкли к этому", — цитирует Инсинье Football Italia.
Ранее сообщалось, что "Наполи" в гостях обыграл "Ювентус" со счетом 1:0.
Таким образом, неаполитанцы сократили отставание от "Юве" до одного очка. Туринцы продолжают лидировать в национальном первенстве, имея в своем активе 85 баллов.
До конца чемпионата команды сыграют еще по четыре матча.
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