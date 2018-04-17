Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым

Арбитр Чистяков признал ошибку в матче между «Краснодаром» и «Арсеналом»

"Я совсем недавно работаю в РФПЛ, и такой эпизод, связанный с принятием решения. Да, ошибочное решение, и очень много негатива идет в прессе. Конечно, я с таким встречаюсь впервые. Очень тяжело. Мы, судьи, все это пропускаем через себя. Понятно, ошибся и полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было. Это был 11-метровый удар", — сказал Чистяков в эфире программы "Свисток".

Арбитр отметил, что находился в оптимальной позиции, однако в дальнейшем он переключился на возможное единоборство между Гранквистом и защитником "Арсенала", из-за чего видел лишь последнюю фазу момента с падением Смолова.

"Конечно, я после игры анализировал этот эпизод. Понимаю, что ошибся, и ни в коем случае мое решение не носило какого-то намеренного зла. Приношу извинения. Я очень трудно переживаю этот эпизод. Конечно, не хочется, чтобы подобное повторялось", — отметил судья.

Ранее сообщалось, что Чистяков отстранен от работы до конца 2018 года.