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Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым
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Арбитр Чистяков признал ошибку в матче между «Краснодаром» и «Арсеналом» 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Арбитр Артем Чистяков признался, что ошибочно показал желтую карточку нападающему "Краснодара" Федору Смолову и не поставил пенальти в ворота тульского "Арсенала" в матче 26-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
"Я совсем недавно работаю в РФПЛ, и такой эпизод, связанный с принятием решения. Да, ошибочное решение, и очень много негатива идет в прессе. Конечно, я с таким встречаюсь впервые. Очень тяжело. Мы, судьи, все это пропускаем через себя. Понятно, ошибся и полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было. Это был 11-метровый удар", — сказал Чистяков в эфире программы "Свисток".
Арбитр отметил, что находился в оптимальной позиции, однако в дальнейшем он переключился на возможное единоборство между Гранквистом и защитником "Арсенала", из-за чего видел лишь последнюю фазу момента с падением Смолова.
"Конечно, я после игры анализировал этот эпизод. Понимаю, что ошибся, и ни в коем случае мое решение не носило какого-то намеренного зла. Приношу извинения. Я очень трудно переживаю этот эпизод. Конечно, не хочется, чтобы подобное повторялось", — отметил судья.
Ранее сообщалось, что Чистяков отстранен от работы до конца 2018 года.
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