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Смолов показал фото бутсы после предупреждения
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Смолов показал фото бутсы после предупреждения 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов после матча с тульским «Арсеналом» (3:0) в 26-м туре РФПЛ, где он получил четвертое предупреждение, выложил в Инстаграм фотографию порванной бутсы с комментарием: «Пенальти? Нееее, чистая симуляция», сообщает «Чемпионат».
Чемпионат
В первом тайме матча арбитр Артём Чистяков показал ему жёлтую карточку после падения в штрафной площади. Чистяков решил, что Смолов симулировал. В этом сезоне чемпионата России это уже четвертая жёлтая карточка. Теперь Смолов пропустит гостевой матч 27-го тура РФПЛ с ЦСКА 22 апреля.
По мнению вице-премьера РФ Виталия Мутко, эта ситуация должна быть спокойно разобрана.
«Момент все видели, и еще надо понять, почему судья так поступил. Есть кому разобраться, не волнуйтесь, только не надо ни на кого давить, обвинять. Давайте относиться к ситуации спокойно. Решение будет принято, и, поверьте мне, оно будет справедливым», — заявил он, сообщает ТАСС.
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