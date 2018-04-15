Смолов показал фото бутсы после предупреждения

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов после матча с тульским «Арсеналом» (3:0) в 26-м туре РФПЛ, где он получил четвертое предупреждение, выложил в Инстаграм фотографию порванной бутсы с комментарием: «Пенальти? Нееее, чистая симуляция», сообщает «Чемпионат»

Чемпионат

В первом тайме матча арбитр Артём Чистяков показал ему жёлтую карточку после падения в штрафной площади. Чистяков решил, что Смолов симулировал. В этом сезоне чемпионата России это уже четвертая жёлтая карточка. Теперь Смолов пропустит гостевой матч 27-го тура РФПЛ с ЦСКА 22 апреля.

По мнению вице-премьера РФ Виталия Мутко, эта ситуация должна быть спокойно разобрана.