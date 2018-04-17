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Видаль пропустит оставшуюся часть сезона
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Игрок «Баварии» Видаль пропустит оставшуюся часть сезона 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Reuters
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль не выйдет на поле в нынешнем сезоне из-за травмы мениска, полученной на тренировке команды, сообщается на официальной странице клуба в твиттере.
Отмечается, что операция на коленном суставе прошла успешно.
В нынешнем сезоне чемпионата Германии Видаль принял участие в 22 матчах, в которых он забил шесть мячей и отдал три передачи.
В полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" встретится с мадридским "Реалом".
Ранее "Бавария" досрочно обеспечила себе чемпионский титул в Бундеслиге.
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