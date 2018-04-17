Игрок «Баварии» Видаль пропустит оставшуюся часть сезона

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль не выйдет на поле в нынешнем сезоне из-за травмы мениска, полученной на тренировке команды, сообщается на официальной странице клуба в твиттере.

Отмечается, что операция на коленном суставе прошла успешно.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Видаль принял участие в 22 матчах, в которых он забил шесть мячей и отдал три передачи.

В полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" встретится с мадридским "Реалом"

Ранее "Бавария" досрочно обеспечила себе чемпионский титул в Бундеслиге.