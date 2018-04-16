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Михайловская набережная превратится в фан-зону
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Михайловская набережная превратится в фан-зону 

Собака 16 апреля 2018
Фото: Собака
Городские власти организуют трансляцию матчей чемпионата мира по футболу.
Было решено не использовать в этом году ЛДС «Сибирь». Андрей Травников поручил проанализировать безопасность Михайловской набережной и определиться с бюджетом, необходимым на улучшения для создания максимально комфортной фан-зоны. Планируется оборудовать ее системой видеонаблюдения и, возможно, сделать запас ограждений и металлодетекторов. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Власти планируют регулярно использовать Михайловскую набережную для массовых мероприятий — например, для предстоящих майских праздников с 1 по 9 мая.
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