Петуха кинули в тренера футбольного клуба 

Птицу неизвестный болельщик кинул в сторону скамейки тренера футбольной команды из Владивостока «Луч-Энергия». Инцидент произошёл в Воронеже во время матча между клубом «Луч-Энергия» и местным клубом «Факел». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу принимающей стороны, а хулигана отправили в полицейский участок. По предварительной информации, петуха кинул один из фанатов ФК «Луч-Энергия», поскольку болельщики этой команды недолюбливают тренера Александра Григоряна. Он стал тренером команды в декабре 2017 года. В начале апреля Григорян сообщил о конфликте с фанатами, которые, как он заявил, называют его «петушарой». Этот конфликт, по мнению тренера, не лучшим образом сказывается на состоянии игроков.