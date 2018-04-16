Судья Карасёв рассказал о любимой музыке

Футбольный судья Сергей Карасёв, который будет обслуживать матчи чемпионата мира-2018 в России, рассказал, какую музыку предпочитает слушать.
«Недавно был на «Хэллоуин» (немецкая пауэр-метал группа — RT). Они в легендарном составе приезжали. Правда, думаю, эти имена мало кто знает. А вот для меня именно эти ребята — настоящие звёзды. Допустим, я никогда не подойду ни к одному футболисту с просьбой сделать совместное фото. А подойти к ребятам из «Слэйер» или «Хэллоуин» — без вопросов. И это будут самые лучшие фотографии для меня», — рассказал Карасёв в интервью RT.
Судья признался, что не устаёт от тяжёлой музыки.
«Я эту музыку слушаю всегда и везде. И это миф, что она очень тяжёлая. И, разумеется, я не слушаю «Слэйер» постоянно. От этого можно с ума сойти, голова расколется. Просто миксую все виды подобной музыки, от хард-рока до дэт-металл. Направлений много, и, по настроению, ты слушаешь то или иное. И всё. Или радио «Джаз», — добавил арбитр.
Ранее Карасёв поделился мнением, возможно ли искоренить мат в российском футболе.