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ФИФА решила отменить Кубок конфедераций
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ФИФА решила отменить Кубок конфедераций 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Reuters
ФИФА решила заменить Кубок конфедераций на расширенный чемпионат мира среди клубов, который стартует в 2021 году, сообщает RMC Sport.
В новом турнире, который будет проходить каждые четыре года, примут участие 24 клуба со всего мира. При этом ровно половина из них — европейские команды. Это победители и финалисты четырех последних розыгрышей Лиги чемпионов. Остальных участников от Европы выберут согласно рейтингу УЕФА. Команды разделят на восемь групп по три клуба в каждой. Продолжительность турнира составит 18 дней.
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