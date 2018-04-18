ФИФА решила отменить Кубок конфедераций 

ФИФА решила заменить Кубок конфедераций на расширенный чемпионат мира среди клубов, который стартует в 2021 году, сообщает RMC Sport.
В новом турнире, который будет проходить каждые четыре года, примут участие 24 клуба со всего мира. При этом ровно половина из них — европейские команды. Это победители и финалисты четырех последних розыгрышей Лиги чемпионов. Остальных участников от Европы выберут согласно рейтингу УЕФА. Команды разделят на восемь групп по три клуба в каждой. Продолжительность турнира составит 18 дней.