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ФИФА за сутки продала 164 тыс. билетов на ЧМ-2018
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ФИФА за сутки продала 164 тыс. билетов на ЧМ-2018 

Rambler News Service 19 апреля 2018
Фото: Sputnik Абхазия
Международная федерация футбола продала за первый день последнего этапа продаж 164,1 тыс. билетов на матчи Чемпионата мира по футболу-2018, сообщает ФИФА.
«164 136 билетов на Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России было распределено болельщикам со всего мира за первые сутки последнего этапа продаж на сайте FIFA.com/bilet», — говорится в сообщении.
ФИФА сообщает, что российские болельщики приобрели большую часть этих билетов.
«Большая часть билетов досталась российским болельщикам (87 902). За ними следуют любители футбола из других стран, в первую десятку которых входят: Аргентина (7 740), Мексика (6 598), Бразилия (6 198), США (5 780), Германия (5 181), Перу (3 799), Колумбия (3 756), Китай (2 930), Египет (2 370) и Индия (1 905)», — отмечает ФИФА.
Последний этап продаж начался 18 апреля в 12:00 по московскому времени и продлится до 15 июля.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.
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