Швейцарский «Сьон» отстранен от участия в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил швейцарский клуб "Сьон" от участия в еврокубках, сообщает официальный сайт организации.

Данное наказание было принято за нарушение правил лицензирования. "Сьон" не примет участие в еврокубковом сезоне, в который он сможет пробиться в течение двух следующих лет. Также клуб оштрафован на €235 тыс.

Казахстанский "Иртыш" получил условное отстранение на один еврокубковый сезон и штраф на €440 тыс. Испытательный срок для клуба составит три года.

Албанская "Тирана" и сербская "Войводина" оштрафованы на €215 тыс. Отмечается, что эти суммы будут вычтены из доходов клуба, которые были получены в Лиге Европы в сезоне-2017/18.

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет открывать дисциплинарное дело о расизме в ЦСКА.