Ещё
Швейцарский «Сьон» отстранен от участия в еврокубках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швейцарский «Сьон» отстранен от участия в еврокубках 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Reuters
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил швейцарский клуб "Сьон" от участия в еврокубках, сообщает официальный сайт организации.
Данное наказание было принято за нарушение правил лицензирования. "Сьон" не примет участие в еврокубковом сезоне, в который он сможет пробиться в течение двух следующих лет. Также клуб оштрафован на €235 тыс.
Казахстанский "Иртыш" получил условное отстранение на один еврокубковый сезон и штраф на €440 тыс. Испытательный срок для клуба составит три года.
Албанская "Тирана" и сербская "Войводина" оштрафованы на €215 тыс. Отмечается, что эти суммы будут вычтены из доходов клуба, которые были получены в Лиге Европы в сезоне-2017/18.
Ранее сообщалось, что УЕФА не будет открывать дисциплинарное дело о расизме в ЦСКА.
Газета.Ru: последние новости
Овчинников оценил удаление Буффона в матче с "Реалом" 16-летняя российская теннисистка дисквалифицирована за допинг "Ак Барс" удвоил преимущество над ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ134
РФ обвинили в оплате проституток для Бессеберга15
Овечкин на грани катастрофы53
Российская теннисистка дисквалифицирована за допинг
Россия оправдывается за расизм1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение