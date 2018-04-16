Одемвингие считает проблему расизма в России преувеличенной

Экс-игрок «Локомотива» считает проблему расизма в России преувеличенной

Бывший футболист московского "Локомотива" Питер Одемвингие поделился мнением о проблемах расизма в России, о которых сообщают британские СМИ.

"Когда в Англии мне задают этот вопрос, отвечаю: "Мы такие, как вам подают это СМИ". Да, нет дыма без огня, проявления дискриминации и расизма есть, но в то же время есть такие люди, как Алексей Смертин, который является инспектором Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией. У меня много таких друзей, и об этом не говорить тоже нельзя, в России много хорошего", — цитирует Одемвингие ТАСС.

Футболист считает, что во время чемпионата мира необходимо поменять мнение людей о России.

"Проблема преувеличивается, это признал даже главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, он понимает, что единичные случаи есть везде. Проблема так остро не стоит, тогда бы не вернулся Ахмед Муса в ЦСКА и многие другие игроки", — отметил Одемвингие.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в связи с выкриками расистского характера на товарищеской встрече между сборными России и Франции, которая прошла Санкт-Петербурге.