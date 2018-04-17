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Футболистов заставили вернуться на поле для пенальти
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Футболистов заставили вернуться на поле для пенальти 

Рамблер 25 минут назад
Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images
В перерыве игры «Майнца» и «Фрайбурга» в 30 туре Бундеслиги из-за видеоповтора было забыто пенальти. Об этом сообщает «Чемпионат».
По данным издания, система видеопомощи арбитрам (VAR) определила пенальти, когда футболисты обеих команд уже отправились в раздевалки.
Арбитр Бибиана Штайнхаус посоветовала главному судье Гвидо Винкманну проверить эпизод на 44-й минуте матча, когда игрок «Майнца» Даниэль Брозински сделал передачу с правого фланга. Мяч попал в руку Марку-Оливеру Кемпфу, отлетел во вратаря, а затем — в поле. Судья не заметил касания рукой, через минуту был объявлен перерыв.
Однако Штайнхаус предупредила главного судью о возможной игре рукой. Винкманн посмотрел повтор и назначил пенальти. Тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх заявлял, что игроки не выйдут на поле, но в итоге Пабло де Бласис все же реализовал пенальти.
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