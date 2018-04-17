Моуринью готов продать Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал согласие на продажу полузащитника Поля Погба. Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, португальский специалист не против ухода футболиста из-за ухудшившихся отношений между ними.
В услугах французского полузащитника заинтересован "ПСЖ", представители которого уже начали переговоры с игроком.
Поль Погба проводит второй сезон в составе "красных дьяволов", после возвращения из туринского "Ювентуса". В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил пять мячей и отдал девять результативных передач в 22 матчах.
Ранее сообщалось, что Матео Дармиан может перейти в "Ювентус".