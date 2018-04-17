Моуринью готов продать Погба

Моуринью готов продать полузащитника Погба

По информации Daily Mail, португальский специалист не против ухода футболиста из-за ухудшившихся отношений между ними.

В услугах французского полузащитника заинтересован "ПСЖ", представители которого уже начали переговоры с игроком.

Поль Погба проводит второй сезон в составе "красных дьяволов", после возвращения из туринского "Ювентуса". В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил пять мячей и отдал девять результативных передач в 22 матчах.

Ранее сообщалось, что Матео Дармиан может перейти в "Ювентус".