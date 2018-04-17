Ещё
Моуринью готов продать полузащитника Погба
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моуринью готов продать полузащитника Погба 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Reuters
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дал согласие на продажу полузащитника Поля Погба. Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, португальский специалист не против ухода футболиста из-за ухудшившихся отношений между ними.
В услугах французского полузащитника заинтересован "ПСЖ", представители которого уже начали переговоры с игроком.
Поль Погба проводит второй сезон в составе "красных дьяволов", после возвращения из туринского "Ювентуса". В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Погба забил пять мячей и отдал девять результативных передач в 22 матчах.
Ранее сообщалось, что Матео Дармиан может перейти в "Ювентус".
Газета.Ru: последние новости
Швейцарский "Сьон" отстранен от участия в еврокубках Экс-игрок "Локомотива" считает проблему расизма в России преувеличенной Буффон не считает, что Роналду находится в своей лучшей форме
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинец Усик отказался проводить бой в России36
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ188
Овечкин на грани катастрофы54
Британских футболистов напугали русскими девушками
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение