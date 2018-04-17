Ещё
Полиция поместила под защиту арбитра Оливера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция поместила под защиту арбитра Оливера 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Фото: Reuters
Британская полиция предоставила охрану футбольному арбитру Майклу Оливеру после получения им угроз в социальных сетях, сообщает AFP. Поступающие угрозы связаны с работой рефери на матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" — "Ювентус" (1:3). В конце встречи при счете 3:0 в пользу "Ювентуса" англичанин назначил пенальти в ворота туринцев и удалил вратаря Джанлуиджи Буффона.
В адрес Оливера, поспособствовавшего вылету "Ювентуса" из турнира, стали сыпаться угрозы, а номер телефона его жены оказался в открытом доступе, и она также получает сообщения с угрозами. В своем заявлении полиция сообщила, что арбитру предоставлена защита, а также предупредила, что угрозы могут быть преступлением.
Спорт-Экспресс: последние новости
Когда расширится РФПЛ? Отвечает Прядкин Британский профессор считает, что Кремль может использовать женщин для обольщения игроков сборной Англии Неймар во время "золотого" матча "ПСЖ" играл в покер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жесткий прием Сергачева привел к массовой драке1
Украинец Усик отказался проводить бой в России39
Украинский биатлонист призвал прекратить отношения с РФ191
Ведущие клубы РФПЛ хотят воссоздать Кубок лиги
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение