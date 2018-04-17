Полиция поместила под защиту арбитра Оливера

Британская полиция предоставила охрану футбольному арбитру Майклу Оливеру после получения им угроз в социальных сетях, сообщает AFP. Поступающие угрозы связаны с работой рефери на матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Реал" — "Ювентус" (1:3). В конце встречи при счете 3:0 в пользу "Ювентуса" англичанин назначил пенальти в ворота туринцев и удалил вратаря Джанлуиджи Буффона

В адрес Оливера, поспособствовавшего вылету "Ювентуса" из турнира, стали сыпаться угрозы, а номер телефона его жены оказался в открытом доступе, и она также получает сообщения с угрозами. В своем заявлении полиция сообщила, что арбитру предоставлена защита, а также предупредила, что угрозы могут быть преступлением.