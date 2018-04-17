Украинские футболистки передрались на поле

Скандальная история произошла на игре между украинскими женскими футбольными командами «Пантер» и «Еднисть». Матч прошёл в рамках 12-го тура футбольного чемпионата Украины среди женщин. Игра завершилась со счётом 1:1, однако фанаты футболисток запомнят, скорее, потасовку, которую устроили девушки после финального свистка. Счёт сравнялся на четвёртой дополнительной минуте, но, похоже, такой финал понравился не всем участницам, поэтому они и затеяли драку. К рукопашной немедленно подключились девушки со скамейки запасных. Разнимать хулиганок пришлось полицейским.