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Украинские футболистки передрались на поле
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Украинские футболистки передрались на поле 

Рамблер 2 часа назад
Скандальная история произошла на игре между украинскими женскими футбольными командами «Пантер» и «Еднисть». Матч прошёл в рамках 12-го тура футбольного чемпионата Украины среди женщин. Игра завершилась со счётом 1:1, однако фанаты футболисток запомнят, скорее, потасовку, которую устроили девушки после финального свистка. Счёт сравнялся на четвёртой дополнительной минуте, но, похоже, такой финал понравился не всем участницам, поэтому они и затеяли драку. К рукопашной немедленно подключились девушки со скамейки запасных. Разнимать хулиганок пришлось полицейским.
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