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В российском футболе введут штрафы за критику судей
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В российском футболе хотят ввести штрафы за критику судей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин заявил о том, что на ближайшем общем собрании еще раз рассмотрят вопросы корпоративной этики, касающиеся поведения на футбольном поле и за его пределами. Слова чиновника приводит ТАСС.
"Стоит ли лиге подумать о том, чтобы ввести денежные штрафы за публичные высказывания игроков и клубов о судействе в РФПЛ? Мы рассматривали этот вопрос, и инициатива от клубов была.
В свое время мы рассматривали этический кодекс, который касался не только высказываний в прессе, но и взаимоотношений между клубами.
У нас было такое, когда команды высказывали друг другу очень нелицеприятные вещи. Мы рассмотрим этот вопрос на общем собрании, если будет необходимо, примем внутри себя соответствующее решение", — сказал Прядкин.
Ранее в матче чемпионата России между "Краснодаром" и тульским "Арсеналом, нападающий "быков" Федор Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади.
После игры нападающий раскритиковал действия арбитра. Из-за перебора желтых карточек игрок пропустит следующую встречу российского первенства с ЦСКА.
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