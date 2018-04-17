Бот с футбольной статистикой от bwin появился в Твиттере

Бот с футбольной статистикой от bwin теперь также доступен в твиттере по адресу . Достаточно упомянуть @bwinrussia и добавить название команды для получения информации, а бот практически моментально вернется с прогнозом.

bwin — легендарный букмекер, основанный в Австрии в 1997 году. В ноябре 2017 компания приступила к приему интерактивных ставок в России, став первым в истории легальным международным букмекером на российском рынке.

Ранее компания представила телеграм-бот, в котором содержится футбольная статистика по главным футбольным лигам и турнирам. Сервис актуален для всех пользователей, которые хотят мгновенно получать актуальную предматчевую статистику по командам без помощи других инструментов. По разным оценкам, на бота уже подписались несколько тысяч пользователей.

Сегодня провайдеры начали ограничивать доступ к мессенджеру телеграм на территории России, поэтому твиттер-бот может стать не менее эффективной альтернативой для пользователей. Бот всегда доступен по адресу . Схема работы проста: достаточно написать запрос в удобном формате по интересующим параметрам, и бот, переработав информацию, моментально выдаст свой прогноз на игру. Запросы могут формироваться пользователями в свободной форме, достаточно просто упомянуть @bwinrussia.

В сервисе реализована возможность выдачи предматчевых раскладов, анализа статистики команд по результатам очных встреч, имеется live-оценка по ходу матчей, прогнозируется тотал голов предстоящей игры и многое другое.