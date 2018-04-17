Ещё
Бот с футбольной статистикой от bwin появился в Твиттере
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бот с футбольной статистикой от bwin появился в Твиттере 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: Twitter
Бот с футбольной статистикой от bwin теперь также доступен в твиттере по адресу. Достаточно упомянуть @bwinrussia и добавить название команды для получения информации, а бот практически моментально вернется с прогнозом.
bwin — легендарный букмекер, основанный в Австрии в 1997 году. В ноябре 2017 компания приступила к приему интерактивных ставок в России, став первым в истории легальным международным букмекером на российском рынке.
Ранее компания представила телеграм-бот, в котором содержится футбольная статистика по главным футбольным лигам и турнирам. Сервис актуален для всех пользователей, которые хотят мгновенно получать актуальную предматчевую статистику по командам без помощи других инструментов. По разным оценкам, на бота уже подписались несколько тысяч пользователей.
Сегодня провайдеры начали ограничивать доступ к мессенджеру телеграм на территории России, поэтому твиттер-бот может стать не менее эффективной альтернативой для пользователей. Бот всегда доступен по адресу. Схема работы проста: достаточно написать запрос в удобном формате по интересующим параметрам, и бот, переработав информацию, моментально выдаст свой прогноз на игру. Запросы могут формироваться пользователями в свободной форме, достаточно просто упомянуть @bwinrussia.
В сервисе реализована возможность выдачи предматчевых раскладов, анализа статистики команд по результатам очных встреч, имеется live-оценка по ходу матчей, прогнозируется тотал голов предстоящей игры и многое другое.
bwin.ru в РФ управляется ООО «ДИДЖИТАЛ БЕТТИНГ» — компанией, ведущей свою деятельность на основании лицензии №31, выданной ФНС. Все транзакции клиентов обрабатываются инструментами ЦУПИС, совместно с которым реализованы все ключевые способы внесения и вывода средств, а также необходимые протоколы для идентификации клиентов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле3
Определено время начала финала Кубка России по футболу1
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Украинец Усик отказался проводить бой в России42
Между фанатами ЦСКА и Бастой произошел конфликт
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение