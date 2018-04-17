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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» может сесть в тюрьму 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Depositphotos
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" ирландец Даррон Гибсон может сесть в тюрьму за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщает "Советский спорт".
По информации «Би-Би-Си», Гибсон врезался в припаркованные машины. Отмечается, что содержание алкоголя в крови спортсмена в три раза превышало норму. В суде Гибсон признался, что находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Футболист ранее уже был осужден за вождение в пьяном виде. Приговор по новому делу будет вынесен 25 мая.
Представители клуба «Сандерленд», за который выступал футболист, заявили о расторжении соглашения с полузащитником.
Ранее пьяный канадский спортсмен угнал автомобиль на во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.
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