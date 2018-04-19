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РФПЛ изменит систему лицензирования клубов
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РФПЛ изменит систему лицензирования клубов 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что начиная с сезона-2019/20 лига начнет использовать новые критерии лицензирования клубов.
"Мы сейчас будем играть активную роль в лицензировании клубов, будет три-пять критериев, которые будут находиться в компетенции лиги. Если они не будут выполнены и общее собрание или правление их не поддержит, то клуб не будет допущен", — цитирует Прядкина ТАСС.
Он подчеркнул, что командам будет предоставлен переходный период для оформления необходимых бумаг и решения проблем.
"Сезон-2018/19 мы обозначим годом переоценки всех своих возможностей. Задача по выходу в РФПЛ должна быть не сиюминутной, вот мы даём вам сезон-2018/19, чтобы доработать финансовые, кадровые, инфраструктурные, юридические аспекты. Если вы соответствуете и выходите по спортивному признаку, то вы будете в лиге", — заявил Прядкин.
Ранее президент РФПЛ заявил о том, что организация не отказывается от идеи провести матчи турнира за границей.
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