РФПЛ изменит систему лицензирования клубов

Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что начиная с сезона-2019/20 лига начнет использовать новые критерии лицензирования клубов.

"Мы сейчас будем играть активную роль в лицензировании клубов, будет три-пять критериев, которые будут находиться в компетенции лиги. Если они не будут выполнены и общее собрание или правление их не поддержит, то клуб не будет допущен", — цитирует Прядкина ТАСС.

Он подчеркнул, что командам будет предоставлен переходный период для оформления необходимых бумаг и решения проблем.

"Сезон-2018/19 мы обозначим годом переоценки всех своих возможностей. Задача по выходу в РФПЛ должна быть не сиюминутной, вот мы даём вам сезон-2018/19, чтобы доработать финансовые, кадровые, инфраструктурные, юридические аспекты. Если вы соответствуете и выходите по спортивному признаку, то вы будете в лиге", — заявил Прядкин.

Ранее президент РФПЛ заявил о том, что организация не отказывается от идеи провести матчи турнира за границей.