Моуринью решил разогнать всю команду

Моуринью разозлился из-за неудач МЮ и решил разогнать всю команду

Главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью настаивает на изменениях в составе команды. Об этом сообщает Bleacher Report.

МЮ занимает второе место в английской премьер-лиге с 71 очком. Команда лишилась шансов на чемпионский титул за пять туров до конца турнира, проиграв 15 апреля «Вест Бромвичу» со счетом 0:1.

В Лиге чемпионов МЮ вылетел после 1/8 финала. Манкунианцы уступили место испанской «Севилье», сыграв с командой вничью (0:0) и проиграв со счетом 0:1.