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КДК отклонил апелляцию «Краснодара»
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КДК РФС отказал «Краснодару» в апелляции на жёлтую карточку Смолову 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения сегодня принял комитет по поводу апелляции «Краснодара» на жёлтую карточку, показанную нападающему Фёдору Смолову в матче с тульским «Арсеналом» (3:0) в 26-м туре РФПЛ
«Вчера КДК получил заявление от футбольного клуба «Краснодар» с просьбой отменить ошибочно применённое наказание к Смолову. Позиция клуба следующая: Смолову ошибочно показали жёлтую карточку, её нужно было показать Хагушу. Сегодня мы получили заключение ККК, в котором указано, что на 34-й минуте матча арбитр Чистяков принял ошибочное решение, наказав Смолова жёлтой карточку за симуляцию.
В протоколе этого матча указано: 34 минута, предупреждение, Федор Смолов, симуляция. То есть арбитр матча показал жёлтую за симуляцию. Если вы откроете правила игры ФИФА, то увидите, что симуляция — это неспортивное поведение игрока с использованием трюка. Как наказывается симуляция? Предупреждением. Путать двух игроков: Смолова и Хагуша нельзя. Речь идет не об ошибочном предъявлении карточки игроку, а ошибочной квалификации действий игроков.
Если исполком РФС посчитает, что нужно ввести норму, подразумевающую отмену желтой карточки, тогда мы вернемся к этому вопросу перед началом прошлого сезона.
В удовлетворении заявления «Краснодара» отказать» — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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