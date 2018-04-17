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Новосибирский мастер изготовил полутораметрового волка Забиваку
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Новосибирский мастер изготовил полутораметрового волка Забиваку 

ТАСС 17 апреля 2018
Фото: Все новости Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Мастер-микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин выполнил объемную фигуру официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года — волка Забиваки — высотой всего 1,5 мм. Он также присвоил ему 10-й номер, сообщил во вторник ТАСС сам Анискин.
"Волк расположен на срезе макового зернышка, его высота 1,5 мм. Просматривая рисунки с изображением талисмана, я заметил, что у него нет ни номера, ни имени на спине, как это принято у футболистов. Я счел это неправильным, написал на спине ZABIVAKA и присвоил ему 10-й номер, под которым стараются держать игроков, которые могут изменить ход матчей или взять игру на себя", — объяснил Анискин.
Фигурка, на создание которой ушло больше месяца выполнена из специального красителя, который за счет особенной обработки может держать мелкую пластику. Самым сложным по признанию Анискина, было сделать голову, пальцы и футбольный мяч.
Ранее он нарисовал на срезе рисового зернышка эмблему ЧМ-2018, использовав в работе чистое золото и масляные краски. Теперь мастер приступает к созданию миниатюрной копии главного трофея чемпионата. Кубок будет выполнен в двух вариантах: из грифеля автоматического карандаша и из золота на маковом или рисовом зернышке, высотой от 2 до 4 мм.
Ученый — микроминиатюрист
Владимир Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке. Он также создал самую маленькую в мире книгу: ее площадь в 67 раз меньше той, что внесена в Книгу рекордов России, и в 88 раз меньше признанной в Книге рекордов Гиннесса. С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах РФ.
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