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bwin покажет матч «Байер» — «Бавария» в прямом эфире
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bwin покажет матч «Байер» — «Бавария» в прямом эфире 

Партнерский материал 37 минут назад
Фото: bwin.ru
В полуфинальном матче Кубка Германии «Байер» примет на своем поле «Баварию». Матч начнется в 21:45 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на bwin.ru.
Сегодня, 17-го апреля, пройдет первый полуфинальный матч Кубка Германии, в котором леверкузенский «Байер» встретится с мюнхенской «Баварией». Ранее в этом сезоне команды уже дважды встречались друг с другом, и оба раза сильнее были мюнхенцы, победив с одинаковым счетом 3:1. Сегодняшняя встреча состоится в Леверкузене и начнется в 21:45 по московскому времени. Матч можно будет увидеть в прямом эфире на bwin.ru*.
«Бавария» ставит в Кубке Германии максимальные цели, но чтобы дойти до финала, необходимо будет обыграть «Байер». Леверкузенцы сейчас в отличной форме и на своем поле способны навязать полноценную борьбу. Обе команды занимают первое и третье места по количеству ударов по воротам соперников в этом сезоне (в среднем за матч: 17,5 и 14,37 соответственно), поэтому болельщики вправе ожидать большого количества забитых мячей. bwin оценивает Тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.57 (более 63% вероятности исхода).
Фаворитом в матче, по мнению аналитиков bwin, остается «Бавария». Коэффициент на победу мюнхенского клуба — 1.62 (62% вероятности исхода). Победа леверкузенского клуба оценивается аналитиками в 5.00 (20%). Все пари на данный матч доступны в линии bwin по ссылке.
bwin.ru — первый международный букмекер на территории России. Бренд в РФ управляется ООО «ДИДЖИТАЛ БЕТТИНГ» — компанией, ведущей свою деятельность на основании лицензии №31, выданной ФНС. На bwin.ru доступны прямые трансляции ключевых матчей по главным спортивным событиям — как на основной версии сайта, так и на мобильной. Клиентам также доступны полнофункциональные приложения для устройств на базе операционных систем iOS и Android.
* необходима регистрация на сайте в качестве игрока и положительный баланс на счете
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