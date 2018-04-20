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«Луч-Энергия» уволил Григоряна
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«Луч-Энергия» уволил Григоряна 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Александра Григоряна отправили в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Луч-Энергия». Об этом сообщает «Чемпионат».
Член правления «Луча-Энергии» Дмитрий Друян заявил, что в клубе «ожидали других результатов» от работы главного тренера. Он отметил, что руководство клуба создало все условия для качественной подготовки футболистов к играм. При этом за время работы Григоряна у клуба было четыре поражения, две ничьи и только две победы.
Друян подчеркнул, что в последнем матче «Луч» уступил команде, находящейся на последнем месте в турнирной таблице. По его словам, у клуба есть потенциал для «более высокого уровня игры» и «сохранения прописки в ФНЛ».
Временно исполняющим обязанности наставника команды стал старший тренер Александр Алфёров.
Григорян во второй раз возглавил команду в декабре 2017 года. До этого наставник работал с клубом в 2013-2014 годах.
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