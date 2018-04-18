«Барселона» вдесятером упустила победу. Ей забили рукой

Третий по цене игрок мира наконец-то забил в Примере. Но «Барсе» это не помогло выиграть — судья засчитал нечестный гол.

Почему «Барселона» играла сегодня?

33-й тур чемпионата Испании поставлен посреди недели. Во вторник «Барселона» играла с «Сельтой» в Виго, в среду «Реал» примет «Атлетик» из Бильбао, а в четверг «Атлетико» сразится в Сан-Себастьяне с «Реалом Сосьедад». Лидер Примеры, опережавший преследователей из Мадрида более чем на 10 очков, мог сделать ещё один широкий шаг к золотым медалям, однако упустил победу на «Балаидос».

Как Дембеле забил первый мяч в Примере?

Группа атаки «Барселоны» выглядела непривычно: её составили зимний новичок Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Денис Суарес и нападающий Пако Алькасер . Стоит напомнить, что Коутиньо и Дембеле — два самых дорогих игрока мирового футбола после Неймара. Бразилец был куплен за 120 млн евро, а француз — за 115 млн Дембеле непросто даётся дебютный сезон в каталонской команде — в этот день он наконец-то забил свой первый мяч в Примере. Голевая атака родилась в результате того, что гости перехватили крайне неудачный пас соперника на чужой половине поля. Алькасер ассистировал Дембеле, а Усман здорово пробил с линии штрафной. «Сельта» отыгралась перед перерывом, но «Барса» забила ещё раз. Случилось это после появления на поле Месси, у которого, если верить испанским СМИ, был в Риме серьёзный конфликт с Вальверде в раздевалке. Сине-гранатовым удалась красивая комбинация. Её завершал Паулиньо, но Пако Алькасер коснулся летевшего в ворота мяча, так что гол записали именно на центрфорварда.

Что за судья ошибся в пользу «Сельты»?

Главным действующим лицом концовки матча стал судья Давид Фернандес Борбалан. На 71-й минуте он удалил с поля Серхи Роберто. По этой ситуации к Борбалану нет вопросов, так как игрок «Барселоны» совершил фол последней надежды, стремясь помешать Яго Аспасу убежать на свидание с тер Штегеном. Интересно, что Серхи Роберто провёл на поле всего 10 минут, поскольку вышел на замену одновременно с Месси.

А вот на 82-й минуте судья допустил результативную ошибку. Вингер «Сельты» Эмре Мор сделал передачу с левого края, а новоиспечённый капитан «Барселоны» не очень удачно отбил мяч, на который вылетал всё тот же Аспас. Борбалан проглядел, что нападающий забил рукой.

Тем не менее, эта ничья вряд ли как-то повлияет на борьбу за чемпионство в Примере. «Барса» продлила беспроигрышную серию в чемпионате (25 побед, 8 ничьих) и должна досрочно завоевать золото. В ближайшую субботу команда Вальверде может выиграть ещё один трофей — каталонцы сыграют в финале Кубка Испании с «Севильей».