Англичане на ЧМ-2018 опасаются «медовых ловушек» российских девушек легкого поведения

Директор Центра безопасности и разведки университета Букингема профессор Энтони Глис в интервью

Daily Express

поделился опасениями, что Россия может прибегнуть к помощи девушек легкого поведения, дабы помешать подготовке сборной Англии к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Напомним, что мундиаль впервые в истории пройдет на территории РФ с 14 июня по 15 июля.

"Я понимаю, что у Англии не так много шансов победить на ЧМ-2018, но если получится полностью уничтожить эти шансы — с помощью отравлений едой, или же заманивания в «медовые ловушки» с помощью прекрасных русских девушек, то они так поступят. Это нормально для страны, в которой полностью стерто разделение между государством и болельщиками", — цитирует Глиса

"Медовыми ловушками" называлась тактика советских спецслужб, которые подсылали женщин агентам для провокаций или поиска данных.

"Я не истерю по этому поводу, разумеется, это все не является фактом — многие куда меньше склонны к риску, чем я. Но такие вещи возможны. Футбол — это замечательная игра, но в течение столетней истории, как в 1936 году на берлинской Олимпиаде, спортивные мероприятия использовались авторитарными режимами, чтобы показать свою привлекательность", — добавил он.

Отметим, что проблему

возможных шпионских отравлений

на российской земле родоначальники футбола решили закупкой продуктов, которые будет готовить для делегации специальная бригада английских поваров.

Привезут ли британцы с собой и девушек — пока не сообщается.