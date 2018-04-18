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Англичане на ЧМ-2018 опасаются «медовых ловушек» российских девушек легкого поведения
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Англичане на ЧМ-2018 опасаются «медовых ловушек» российских девушек легкого поведения 

Newsru.com 18 апреля 2018
Фото: Newsru.com
Директор Центра безопасности и разведки университета Букингема профессор Энтони Глис в интервью
Daily Express
поделился опасениями, что Россия может прибегнуть к помощи девушек легкого поведения, дабы помешать подготовке сборной Англии к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Напомним, что мундиаль впервые в истории пройдет на территории РФ с 14 июня по 15 июля.
"Я понимаю, что у Англии не так много шансов победить на ЧМ-2018, но если получится полностью уничтожить эти шансы — с помощью отравлений едой, или же заманивания в «медовые ловушки» с помощью прекрасных русских девушек, то они так поступят. Это нормально для страны, в которой полностью стерто разделение между государством и болельщиками", — цитирует Глиса
Eurosport
"Медовыми ловушками" называлась тактика советских спецслужб, которые подсылали женщин агентам для провокаций или поиска данных.
"Я не истерю по этому поводу, разумеется, это все не является фактом — многие куда меньше склонны к риску, чем я. Но такие вещи возможны. Футбол — это замечательная игра, но в течение столетней истории, как в 1936 году на берлинской Олимпиаде, спортивные мероприятия использовались авторитарными режимами, чтобы показать свою привлекательность", — добавил он.
Отметим, что проблему
возможных шпионских отравлений
на российской земле родоначальники футбола решили закупкой продуктов, которые будет готовить для делегации специальная бригада английских поваров.
Привезут ли британцы с собой и девушек — пока не сообщается.
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