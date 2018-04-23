РФС назвал единственную претензию к Еськову

РФС: арбитр Еськов должен был показать желтую карточку игроку «Тосно» Сухареву

Арбитр матча чемпионата России по футболу "Тосно" — "Амкар" Алексей Еськов должен был показать защитнику команды из Ленинградской области Сергею Сухареву желтую карточку за нарушение в штрафной площади на Александаре Мильковиче, после которого пермяки пробивали пенальти. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

"Амкар" в выездном матче 27-го тура чемпионата России в воскресенье обыграл "Тосно" со счетом 2:0. Первый гол был забит на 17-й минуте встречи с пенальти. После игры вратарь хозяев Давид Юрченко заявил, что против "Тосно" играли 11 футболистов "Амкара" и три арбитра.

"Единственная претензия к Алексею Еськову, что он не показал желтую карточку. Я полностью согласен с пенальти, единственное, что он должен был вынести предупреждение. Этот момент всех заинтересовал после интервью, которое дал вратарь Юрченко, но, думаю, это эмоции. Больших претензий к Алексею нет, под конец сезона всем сложно, но мы призываем, чтобы все с уважением относились друг к другу и не поддавались эмоциям", — сказал Егоров.

После 27-го тура чемпионата России "Тосно" занимает 15-е место в турнирной таблице с 24 очками. "Амкар" располагается на 13-м месте, набрав 31 очко.