Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»

Фанаты ЦСКА напали на «спартаковцев» в метро

Фанаты футбольного ЦСКА напали на болельщиков «Спартака» в метро Москвы, сообщает «Чемпионат».

По данным издания, корреспондент которого стал очевидцем драки и заснял ее на видео, инцидент произошел накануне вечером в перегоне между станциями Таганско-Краснопресненской линии подземки.

По словам журналиста, нападавшими были болельщики ЦСКА, однако на видеозаписи, запечатлевший окончание конфликта, видно, что трое молодых людей, один из которых держит шарф «Спартака», бьют трех уже сидящих на полу соперников.

18 апреля ЦСКА в рамках чемпионата России обыграл пермский «Амкар» со счетом 3:0, а «Спартак» по пенальти уступил «Тосно» в Кубке России.