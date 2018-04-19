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Ветеран ЦСКА обеспокоен игрой Кучаева
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Ветеран ЦСКА обеспокоен игрой Кучаева 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал матч против красно-синих против "Амкара" в 23-м туре чемпионата России. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"Федор Чалов в этом году потерялся, но постепенно обретает уверенность. Футболист в таком возрасте должен стараться быстрее взрослеть, приобретать волчью хватку. Возможно, он сам сделал какие-то выводы по своей игре, тренеры что-то подсказали.
Меня больше беспокоит Константин Кучаев. Не берет на себя игру, боится и пасует назад. Хотя, ему 20 лет, так что многого вряд ли от него сегодня можно требовать. Вероятно, он и вовсе играет так, как говорит ему играть наставник", — сказал Пономарев.
Матч ЦСКА — "Амкар" завершился со счетом 3:0.
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