Ветеран ЦСКА обеспокоен игрой Кучаева 

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал матч против красно-синих против "Амкара" в 23-м туре чемпионата России. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"Федор Чалов в этом году потерялся, но постепенно обретает уверенность. Футболист в таком возрасте должен стараться быстрее взрослеть, приобретать волчью хватку. Возможно, он сам сделал какие-то выводы по своей игре, тренеры что-то подсказали.
Меня больше беспокоит Константин Кучаев. Не берет на себя игру, боится и пасует назад. Хотя, ему 20 лет, так что многого вряд ли от него сегодня можно требовать. Вероятно, он и вовсе играет так, как говорит ему играть наставник", — сказал Пономарев.
Матч ЦСКА — "Амкар" завершился со счетом 3:0.