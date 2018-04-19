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Эксперт: из-за карточки Смолова будет пересмотрен регламент
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Эксперт: из-за карточки Смолова будет пересмотрен регламент 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об отказе РФС отменить желтую карточку форварда "Краснодара" Федора Смолова. Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"По регламенту нельзя отменить желтую карточку. Пообщался с Никитой Симоняном на эту тему, обменялись мнениями. Вообще, как мне кажется, предупреждения за симуляции — очень сложный процесс, целиком и полностью зависящий от судьи.
В РФПЛ в целом не так много каких-то эпизодов с симуляциями. Человек на скорости с мячом, его достаточно чуть-чуть цепануть — он упадет. Претензий к Смолову по тому эпизоду нет, это была не симуляция, но отменить предупреждения нельзя по регламенту.
Наверное, исходя именно из этой истории, регламент будет пересмотрен и будут внесены поправки, чтобы подобные эпизоды больше не повторялись", — сказал Пономарев.
Матч ЦСКА — "Краснодар" пройдет 22 апреля в 16.30 мск.
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