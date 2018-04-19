Эксперт: из-за карточки Смолова будет пересмотрен регламент

"По регламенту нельзя отменить желтую карточку. Пообщался с Никитой Симоняном на эту тему, обменялись мнениями. Вообще, как мне кажется, предупреждения за симуляции — очень сложный процесс, целиком и полностью зависящий от судьи.

В РФПЛ в целом не так много каких-то эпизодов с симуляциями. Человек на скорости с мячом, его достаточно чуть-чуть цепануть — он упадет. Претензий к Смолову по тому эпизоду нет, это была не симуляция, но отменить предупреждения нельзя по регламенту.

Наверное, исходя именно из этой истории, регламент будет пересмотрен и будут внесены поправки, чтобы подобные эпизоды больше не повторялись", — сказал Пономарев.

Матч ЦСКА — "Краснодар" пройдет 22 апреля в 16.30 мск.