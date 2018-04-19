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Затравленный тренер-мем назвал болельщиков «людишками»
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Затравленный тренер-мем назвал болельщиков «людишками» 

Lenta.ru 40 минут назад
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
Главный тренер футбольного клуба «Луч-Энергия» Александр Григорян рассказал, как изменилась его жизнь после возвращения во владивостокскую команду. Его слова приводит «Чемпионат.com».
«Болельщики превратили мою жизнь в ад. Можно ли просто так, потому что тренер не нравится, травить человека?! Кстати, а почему не нравитсяЗа 12 последних лет "Луч" только со мной добился максимальных результатов. Травить только потому, что я работал в Хабаровске, согласитесь, нелогично», — заявил Григорян.
По мнению тренера, отношение болельщиков к нему неправильно.
«Эти людишки, которые считают себя фанами, перешли грань по отношению ко мне. В том числе правовую. Они понесут максимальную ответственность», — добавил он.
15 апреля во время гостевого матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против воронежского «Факела» в сторону Григоряна был брошен живой петух. Зачинщик, которым оказался болельщик команды Григоряна, был задержан. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза запретил болельщику посещать стадион в течение шести месяцев.
Григорян неоднократно работал с командами на Дальнем Востоке. Нынешний приход в «Луч-Энергию» — уже второй в его карьере. Также специалист возглавлял другой клуб региона — «СКА Хабаровск», который является принципиальным соперником «Луча-Энергии».
Григорян пользуется репутацией тренера-мема. Его слово «вандефульно», сказанное в послематчевом интервью, стало популярно в сети.
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