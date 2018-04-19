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Апелляция «Краснодара» по делу Смолова отклонена
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Апелляция «Краснодара» по делу Смолова отклонена 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель апелляционного комитета РФС Владимир Насонкин рассказал о вынесенном решении по делу Смолова.
— Мы отказали в жалобе "Краснодару" и отставили решение КДК в силе, — сказал Насонкин.
— У краснодарского клуба были какие-то аргументы, чтобы было вынесено другое решение.
— По жалобе ФК "Краснодар" был новый предмет. В первую инстанцию они с этим предметом не обращались, поэтому мы не могли принять иного решения.
— А если бы они обратились, решение могло быть иным?
— Возможно.
Напомним, Смолов был ошибочно предупрежден в матче 26-го тура с "Арсеналом" — карточка стала четвертой, что повлекло за собой дисквалификацию. КДК во вторник не отменил предупреждение, сославшись на то, что дисциплинарный регламент не позволяет это сделать. В то же время ККК (контрольно-квалификационная комиссия РФС) постановила, что Смолов был предупрежден в матче с "Арсеналом" ошибочно.
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