Апелляция «Краснодара» по делу Смолова отклонена

Председатель апелляционного комитета РФС Владимир Насонкин рассказал о вынесенном решении по делу Смолова.

— Мы отказали в жалобе "Краснодару" и отставили решение КДК в силе, — сказал Насонкин.

— У краснодарского клуба были какие-то аргументы, чтобы было вынесено другое решение.

— По жалобе ФК "Краснодар" был новый предмет. В первую инстанцию они с этим предметом не обращались, поэтому мы не могли принять иного решения.

— А если бы они обратились, решение могло быть иным?

— Возможно.

Напомним, Смолов был ошибочно предупрежден в матче 26-го тура с "Арсеналом" — карточка стала четвертой, что повлекло за собой дисквалификацию. КДК во вторник не отменил предупреждение, сославшись на то, что дисциплинарный регламент не позволяет это сделать. В то же время ККК (контрольно-квалификационная комиссия РФС) постановила, что Смолов был предупрежден в матче с "Арсеналом" ошибочно.