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Врач рассказал, как скорая помощь будет работать во время ЧМ
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Врач рассказал, как скорая помощь будет работать во время ЧМ 

Парламентская газета 19 апреля 2018
Фото: Парламентская газета
Во время матчей Чемпионата мира по футболу, некоторые из которых летом 2018 года примет Калининград, скорая помощь будет обслуживать и местных жителей, и гостей футбольного турнира, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» замглавного врача городской станции скорой медицинской помощи Александр Балаганский.
«Обслуживать будем и гостей Калининграда, и жителей города. Кроме того, дополнительную медицинскую помощь во время проведения матчей турнира будет оказывать специальная структура. Эти медики будут оказывать помощь болельщикам во время игр», — сообщил Балаганский.
Для жителей города система здравоохранения во время проведения футбольного турнира не изменится: в Калининграде по-прежнему будет функционировать 44 мобильные бригады «скорой». Кроме того, набрав экстренный номер «112», пациенты смогут поговорить со специалистом, в том числе на английском языке. Такая же опция предусмотрена и на линии «03».
Медперсонал, обслуживающий матчи Чемпионата мира по футбол, получит дополнительную прибавку к зарплате, отметил эксперт.
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