Ещё
Рэпер Баста исполнит русскоязычную версию гимна чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рэпер Баста исполнит русскоязычную версию гимна чемпионата мира 

Газета.Ru 20 апреля 2018
Фото: ТАСС
Российский рэпер Василий Вакуленко исполнит российскую версию гимна чемпионата мира 2018 года в России, сообщает "Советский спорт".
Певец отметил, что вариант русскоязычной песни уже готов. Премьера состоится 11 мая.
Оригинальную версию гимна исполнил Джейсон Деруло. Композиция называется «Colors».
Чемпионат мира 2018 года в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Матч открытия пройдет в Москве на стадионе «Лужники». В первой встрече мирового первенства сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
Ранее глава оргкомитета чемпионата мира по футболу в России Алексей Сорокин рассказал о церемонии открытия перед началом турнира.
Газета.Ru: последние новости
Франция не станет бойкотировать чемпионат мира - 2018 Четыре игрока "Амкара" покинули команду Игрок "Реала" заявил о желании быть мадридцем до смерти
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футбольный талант умер, помочившись в канал109
Франция отказалась от бойкота ЧМ-201823
Как отдыхают русские хоккеисты на Рублевке19
Песни и пляски фанатов «Ливерпуля» задержали рейс в Киев8
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие105
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение