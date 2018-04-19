Ещё
Футболист набрал желтых карточек на 6 лет дисквалификации
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист набрал желтых карточек на шесть лет дисквалификации 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Clive Brunskill / Getty Images
Защитник Брэдли Вуд получил шестилетнюю дисквалификацию за противоправное влияние на результаты спортивных соревнований. Об этом сообщает The Mirror.
Выступая в составе клуба «Линкольн», футболист намеренно зарабатывал желтые карточки в играх против «Ипсвича» и «Бернли», проходивших в рамках Кубка Англии в сезоне 2016/2017. Футбольная ассоциация (FA) усмотрела в действиях Вуда неспортивное поведение.
Несмотря на отрицание наиболее громких обвинений, FA признала англичанина виновным в 25 нарушениях, связанных с игрой на ставках. Игрока дисквалифицировали до 8 марта 2024 года. Также 26-летний спортсмен обязан выплатить штраф в 3725 фунтов (более 320 тысяч рублей).
Вуд выступал в составе «Линкольна» с 2015-го по 2017 год. Последним клубом англичанина перед получением наказания был «Альфретон Таун», с которым футболист подписал контракт в августе 2017-го.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз113
Сборная России проиграла Швеции8
Россияне уничтожили французов на ЧМ22
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним122
Фанаты разбили голову тренеру «Бешикташа»
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение