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«Краснодар» пожаловался на «приступы слепоты» у судей
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«Краснодар» предложил ввести видеоповторы из-за «приступов слепоты» у судей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг отреагировал на решение апелляционного комитета Российского футбольного союза (РФС) не отменять полученную нападающим "быков" Федором Смоловым желтую карточку, которая была показана арбитром Артемом Чистяковым в матче 26-го тура РФПЛ с тульским "Арсеналом".
"Мы проиграли апелляцию, хотя считаем, что у нас была сильная не только моральная, но и юридическая позиция", — цитирует Хашига "Спорт-экспресс".
По его мнению, Российская футбольная премьер-лига нуждается во внедрении системы видеопомощи арбитрам.
"По факту сложившейся ситуации просим РФС только об одном — чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своем стадионе в матчах РФПЛ систему видеопомощи арбитрам (VAR). Для этого шага у нашего клуба и стадиона все готово. Нам нельзя плестись в хвосте внедрения современных технологий и давать поводы для пересудов. Надеюсь, нас услышат", — сказал Хашиг.
Смолов получил желтую карточку в одном из эпизодов в матче с "Арсеналом". Главный арбитр встречи Артем Чистяков посчитал, что форвард симулировал касание в борьбе с защитником тульской команды, однако на видеоповторе заметно, что в данном эпизоде против нападающего были нарушены правила.
Эта желтая карточка стала для Смолова четвертой в текущем розыгрыше чемпионата России. Таким образом, он не сможет принять участие в матче 27-го тура РФПЛ с московским ЦСКА.
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