«Краснодар» пожаловался на «приступы слепоты» у судей

«Краснодар» предложил ввести видеоповторы из-за «приступов слепоты» у судей

"Мы проиграли апелляцию, хотя считаем, что у нас была сильная не только моральная, но и юридическая позиция", — цитирует Хашига "Спорт-экспресс".

По его мнению, Российская футбольная премьер-лига нуждается во внедрении системы видеопомощи арбитрам.

"По факту сложившейся ситуации просим РФС только об одном — чтобы каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты, разрешить нам в порядке исключения первыми внедрить на своем стадионе в матчах РФПЛ систему видеопомощи арбитрам (VAR). Для этого шага у нашего клуба и стадиона все готово. Нам нельзя плестись в хвосте внедрения современных технологий и давать поводы для пересудов. Надеюсь, нас услышат", — сказал Хашиг.

Смолов получил желтую карточку в одном из эпизодов в матче с "Арсеналом". Главный арбитр встречи Артем Чистяков посчитал, что форвард симулировал касание в борьбе с защитником тульской команды, однако на видеоповторе заметно, что в данном эпизоде против нападающего были нарушены правила.

Эта желтая карточка стала для Смолова четвертой в текущем розыгрыше чемпионата России. Таким образом, он не сможет принять участие в матче 27-го тура РФПЛ с московским ЦСКА.