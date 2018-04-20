Украина поставила условие арбитру из Крыма

Арбитр международной категории Анатолий Жабченко , родившийся и проживающий в Крыму, рассказал, как к нему отнеслись в Футбольной федерации Украины (ФФУ). Слова судьи передает «Спорт-Экспресс».

«Мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма и даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжится», — рассказал 39-летний арбитр.

Жабченко судил матчи чемпионата Украины с 2010 года. Он начал испытывать сложности в работе на Украине с 2014 года. По его словам, именно в этом году страна для него «закончилась».

В 2017 ФФУ в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с Жабченко. При этом в июле того же года Жабченко как арбитр категории FIFA отработал в Европе матчи квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов.