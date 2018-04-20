Лукаку прекратил сотрудничество с Райолой

Лукаку прекратил сотрудничество с агентом Райолой

Публикация от Romelu Lukaku (@rlukaku9) 19 Апр 2018 в 5:35 PDT Нападающий « Манчестер Юнайтед » Ромелу Лукаку в своём «инстаграме» объявил о начале сотрудничества со спортивным агентством рэпера Jay-Z Roc Nation Sports.

Таким образом, футболист прекратил сотрудничество со своим агентом Миной Райолой. Компания Roc Nation Sports была основана в 2008 году. Клиентом агентства также является защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг

В нынешнем сезоне 24-летний бельгийский нападающий принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 16 забитыми мячами.