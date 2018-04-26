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Фанаты выберут девиз для футбольной сборной
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Фанаты выберут девиз для футбольной сборной 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
На официальном сайте Чемпионата мира по футболу-2018 открылось голосование за слоган сборной России на турнире. Об этом сообщает «Чемпионат».
Болельщикам предложили выбрать из трех вариантов: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».
Выбранный девиз будет украшать автобус национальной команды во время чемпионата.
Болельщики других команд также смогут выбрать слоганы для 32 автобусов сборных-участниц, а авторы девизов получат возможность посмотреть матчи ЧМ на стадионах. Для каждой из сборных на голосование будут представлены три варианта девиза. Голосование продлится с 11:00 (по Москве) 26 апреля до 11:00 14 мая. Участие в нем смогут принять зарегистрированные пользователи FIFA.com.
Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Комментарии1  Ещё 37 источников 
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