Фанаты выберут девиз для футбольной сборной

На официальном сайте Чемпионата мира по футболу-2018 открылось голосование за слоган сборной России на турнире. Об этом сообщает «Чемпионат».

Болельщикам предложили выбрать из трех вариантов: «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские медведи движутся к победе».

Какой девиз будет украшать автобус @teamrussia🇷🇺 во время #ЧМ2018? Решать тебе!👇



Участвуй в опросе #BeThere With @Hyundai_Global и выбери свой вариант!🚌— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 апреля 2018 г.

Выбранный девиз будет украшать автобус национальной команды во время чемпионата.

Болельщики других команд также смогут выбрать слоганы для 32 автобусов сборных-участниц, а авторы девизов получат возможность посмотреть матчи ЧМ на стадионах. Для каждой из сборных на голосование будут представлены три варианта девиза. Голосование продлится с 11:00 (по Москве) 26 апреля до 11:00 14 мая. Участие в нем смогут принять зарегистрированные пользователи FIFA.com.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.