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FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
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FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018 

Газета.Ru 3 часа назад
Футбольная ассоциация Англии (FA) присоединилась к правительству страны в решении бойкотировать чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.
Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Daily Mail, FA решила максимально сократить число представителей на мировом первенстве в связи с напряженной политической ситуацией между двумя странами.
Таким образом, на первые два матча сборной Англии отправятся директор организации Мартин Гленн и председатель Грэг Кларк.
Ранее сообщалось, что футбольная ассоциация Англии будет сотрудничать с правительством Британии.
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