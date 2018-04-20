Почему журналист «Красного Севера» не посетит чемпионат мира по футболу-2018?

Журналист «Красного Севера» не посетит футбольные матчи чемпионата мира, потому что билеты трудно достать.

В среду, 18 апреля, в режиме реального времени и в порядке живой очереди стартовал заключительный этап продажи билетов на чемпионат мира по футболу — 2018 в России.

Напомним, до старта российского мундиаля осталось 55 дней, так что любители футбола получили едва ли не последний шанс купить билеты по вменяемым ценам. Этой возможностью решил воспользоваться и корреспондент «Красного Севера».

— И так, для начала я зарегистрировался на официальном сайте международной федерации футбола FIFA, где, о чудо, не нужно вбивать паспортные данные, достаточно года рождения и адреса электронной почты. Теперь перехожу во вкладку «билеты».

На матч открытия, как и финальный, конечно, не попасть. Но есть же групповые игры, к примеру, между сборными Англии и Туниса. Нахожу эту встречу, которая состоится в новом волгоградском стадионе 18 июня. Указано, на эту игру есть билеты второй категории за 9900 рублей. Дороговато, но что поделать. Надо брать! Однако пока заполнял заявку, эти билеты уже ушли.

Но я решил не унывать и попытать счастье еще раз. На этот раз — на матч между Ираном и Испанией, который пройдет в Казани 20 июня. Чтобы билет уж точно достался мне, выбрал первую категорию за 12600 рублей (всего четыре категории, чем выше — тем дороже билет, но и места поприличнее будут). И вновь его приобрели раньше меня.

Кстати, по данным сайта FIFA.com, с начала продаж билетов, старт которому был дан в сентябре прошлого года, между армией болельщиков со всего мира была распределено более 1600 тысяч билетов. Конечно, большая часть досталась россиянам — 700 тысяч.

Не повезло мне и с третьей попытки, четвертой, пятой. Билеты разлетались как горячие пирожки.

— А ты чего хотел? Нужно было участвовать в первом и во втором турах распродажи билетов, так у тебя было бы больше шансов, — говорит мне салехардец Денис Студинский, — На первом этапе продажи билетов, я заказал билеты на семь матчей, даже распланировал отпуск в надежде выиграть хотя бы на три матча. Но достались билеты только на один матч с участием сборной Германии в Казани. На втором этапе продаж выбор пал на Самару, где играет сборная России. Так как шанс получить дешевые билеты был минимален — сделал ставку на дорогие. И не прогадал: билеты достались!

Хотя, есть пример, что и на третьем этапе можно купить билеты. И рассказал мне его таркосалинский легкоатлет Денис Кораблев

— В первый день продаж был такой ажиотаж, что пришлось прождать в электронной очереди 2,5 часа, чтобы просто попасть в меню выбора билетов. Не поверишь, не успевал оформить заявку на матч, а билетов на него уже нет. Но все же мне удалось приобрести два билета в стадион Саранска, где играют Панама и Тунис.

По данным сайта FIFA.com, в первый день последнего этапа продаж 164 136 билетов было распределено болельщикам со всего мира.

Также Денис Кораблев посетит стадионы Самары и Волгограда. Мечтал, конечно, на финал, но это почти невозможно.

— На финал их просто нереально взять. Даже при наличии денег билетов давно уже нет. Конечно, за пару дней до него билеты все же появятся, но перекупщики будут просить ого-го сколько.

Три матча пройдут в разных городах, между которыми несколько сотен километров. Одна из новинок нынешнего чемпионата: все поклонники футбола при наличии паспорта болельщика могут перемещаться между городами-хозяевами игр бесплатно.

Помимо прочего именная карта дает иностранцам во время проведения чемпионата право на безвизовый въезд в Россию.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Интересные факты о ЧМ-2018:

1. Чемпионат впервые пройдет в Восточной Европе

2. Впервые мундиаль состоится на территории двух частей света: Европы и Азии.

3. На чемпионате впервые будет использована система видеоповторов.